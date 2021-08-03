Москва, 3 августа, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Пациенты с аллергией или бронхиальной астмой переносят вакцинацию от COVID-19 так же, как и те, у кого отсутствуют данные заболевания. Об этом говорится в документе, который разработан экспертами Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов.

Вакцинация

«Пациенты с аллергическими заболеваниями переносят вакцинацию так же, как и лица без аллергических заболеваний, формируя гуморальный и клеточный иммунитет против SARS-CoV-2», — говорится в документе.

Перед вакцинацией пациентам с аллергическими заболеваниями рекомендована консультация врача аллерголога-иммунолога для оценки состояния и возможности проведения иммунизации.

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Уточняется, что наличие аллергических заболеваний и бронхиальной астмы не является противопоказанием для проведения вакцинации, но в период обострения заболевания прививку делать не стоит.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство здравоохранения России обновило временные рекомендации по вакцинации взрослого населения от COVID-19.

В документе говорится, что теперь вакцину «Спутник V» можно применять для всех онкопациентов, завершивших лечение. Вакцину «ЭпиВакКорона» (разработана центром «Вектор») Минздрав запретил использовать при тяжелых формах аллергии, наличии злокачественных опухолей.

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