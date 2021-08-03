Нижний Новгород, 3 августа, 2021, 12:43 — ИА Регнум. За минувшие сутки 28 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось также о 28 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 5124 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 августа в регионе выявили 547 новых случаев заражения коронавирусом. Это очередной рекордный прирост носителей вируса за сутки, выявленный с начала пандемии. Накануне сообщалось о 541 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 142 181 случая. Активным носителем вируса в регионе в настоящее время является 7501 человек.

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