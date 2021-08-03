Токио, 3 августа, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Российский гимнаст Давид Белявский занял пятое место на Олимпийских играх в Токио в упражнениях на параллельных брусьях. Об этом 3 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Cska.ru Российский гимнаст Давид Белявский

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Результат российского спортсмена составил 15,200 балла.

Золотую медаль завоевал китайский гимнаст Цзинюань Цзоу, показавший результат 16,233 балла.

Вторым стал Лукас Даузер из Германии, на счету которого 15,700 балла. Замкнул тройку представитель Турции Ферхат Ариджан (15,633).