Нижний Новгород, 3 августа, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 3 августа выявили 547 новых случаев заражения коронавирусом. Это очередной рекордный прирост носителей вируса за сутки, выявленный с начала пандемии. Накануне сообщалось о 541 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 142 181 случая, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 486 человек, всего выздоровели с начала пандемии 129 528 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 28 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 5152 человек. Накануне сообщалось также о 28 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активным носителем вируса в регионе в настоящее время является 7501 человек.

С 1 июня, когда было выявлено 144 новых носителя инфекции, наблюдается постепенное увеличение прироста новых случаев заражения коронавирусом. После введения ограничений на посещение массовых мероприятий в области, о котором губернатор Глеб Никитин сообщил 16 июня, ежедневный прирост новых случаев заражения увеличивается скачкообразно — на 30−50 человек в сутки.

Напомним, по состоянию на 2 августа в регионе проведено 3 230 925 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 7933 нижегородца. Охват населения тестированием увеличился по сравнению с предыдущей неделей до показателя 276,6.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 1,00. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 2 августа остаются свободными 26% коек в ковид-центрах.