Саратов, 3 августа, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин ревакцинировался от коронавируса. Соответствующая информация 3 августа опубликована на официальном телеграм-канале вице-губернатора.

NIAID Вакцинация

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«Сделал прививку против новой коронавирусной инфекции повторно. С момента вакцинации прошло больше полугода. Считаю, что это эффективный способ защитить свое здоровье и здоровье родных», — написал Бусаргин.

ИА REGNUM напоминает, первую прививку председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин сделал еще в январе 2021 года, после того, как среди ковидных больных оказались близкие люди.

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