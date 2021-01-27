Саратов, , 08:51 — REGNUM Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин вакцинировался от коронавируса. Соответствующую информацию вице-губернатор разместил на своей странице в Instagram.

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Он отметил, что сделал прививку отечественной вакциной «Гам-КОВИД-Вак», известной как «Спутник V», так как приходится по работе контактировать с большим количеством людей. Самочувствие прекрасное, побочных эффектов не было. В местах массового скопления людей продолжаю носить маску, добавил Бусаргин.

Сделать прививку глава областного правительства решил давно, когда среди ковидных больных оказались близкие люди. «Мне бы не хотелось, чтобы семья вновь переживала эту ситуацию, поэтому сразу отправился на вакцинацию, как только появилась такая возможность», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области записаться на прививку от коронавируса можно как в любой поликлинике, так и через портал госуслуг. По состоянию на 18:00 (местное время) 25 января в регионе были привиты 8 761 человек. Из общего числа вакцинированных полностью закончили иммунизацию 2 537 человек. В Саратове количество вакцинированных жителей превысило 5 тыс. человек. На втором и третьем месте — Балаковский и Энгельсский районы соответственно.

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