Боксёр Батыргазиев вышел в финал Олимпиады в Токио
Токио, 3 августа, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Российский боксёр Альберт Батыргазиев вышел в финал олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 57 кг. Об этом 3 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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В полуфинале Батыргазиев победил представителя Кубы Лазаро Альвареса со счётом 3:2. В финале он проведёт бой с американцем Дьюком Рэганом.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский боксёр Муслим Гаджимагомедов вышел в финал олимпийского турнира в весовой категории до 91 кг.