Кишинёв, 3 августа, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Десятки противников обязательной вакцинации от COVID-19 и дискриминации непривитых вышли 3 августа на акцию протеста в Кишинёве возле здания правительства Молдавии. Об этом сообщает новостной портал Unimedia.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Вакцинация

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По данным журналистов, среди протестующих много священников и прихожан церквей. Участники акции провели возле здания правительства молебен.

Сообщается, что у активистов в руках плакаты «Хотим быть информированными, а не насильно вакцинированными», «Стоп обязательной вакцинации» и другие. После этой акции протестующие планируют отравиться к администрации президента республики.

Стоит отметить, что 2 августа мэр Молдавии Ион Чебан заявил, что школы в столице откроют к началу учебного года только, если будут привиты от COVID-19 «70−80% дидактических и недидактических кадров». Официально в республике не объявлена обязательная вакцинация.