Токио, 3 августа, 2021, 12:29 — ИА Регнум. На Олимпийских играх в Токио российские велогонщики Денис Дмитриев, Иван Гладышев и Павел Якушевский заняли итоговое шестое место в командном спринте. Об этом 3 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В заключительном заезде, в котором российской команде противостояла сборная Германии, Дмитриев, Гладышев и Якушевский были дисквалифицированы из-за фальстарта.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа российские велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва завоевали бронзу в командном спринте по велоспорту на треке.

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