Сеул, 3 августа, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Глава южнокорейской правящей Демократической партии «Тобуро» Сон Ён Гиль призвал правительство Южной Кореи и США провести совместные военные учения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление председателя партии.

Usar.army.milv Флаги США и Южной Кореи

Данное заявление он сделал 2 августа в ходе заседания высшего совета партии.

Председатель партии настаивает на том, чтобы совместные учения Сеула и Вашингтона прошли в соответствии с графиком, акцентировав внимание на том, что учения носят оборонительный характер.

«Предстоящие учения не включают полевой этап. Они будут проводиться в формате компьютерного моделирования», — заявил глава правящей партии.

Сон Ён Гиль также подчеркнул, что учения необходимы для проверки оперативного потенциала южнокорейских вооружённых сил.

Между тем, некоторые депутаты Демократической партии «Тобуро» призывают отложить учения в свете продолжающихся усилий Сеула и Вашингтона по возобновлению находящихся в тупике переговоров с КНДР.

Напомним, что Пхеньян выступает против любых учений, называя их «репетицией вторжения на Север».