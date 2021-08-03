Москва, 3 августа, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Для участников финансовых пирамид должна быть предусмотрена ответственность. Об этом 3 августа заявил эксперт проекта ОНФ «За права заёмщиков» Михаил Алексеев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пирамида

Общественник при этом уточнил, что любая финансовая пирамида является ступенчатой и такие меры необходимо вводить для менеджеров среднего звена, которые вложив деньги призывают к тому же других.

«Ты тоже должен нести ответственность. Ты советуешь, получаешь за это процент — ты соучастник. В следующий раз другие будут десять раз думать, прежде чем начинать эти дискуссии про инвестиции», — сказал Алексеев.