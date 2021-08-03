Уппсала, Швеция, 3 августа, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Независимо от того, в каком лене проживает тот или иной гражданин Швеции, теперь он может записаться на прием для вакцинации от COVID-19 в регионе Уппсала. Об этом 3 августа сообщила радиостанция Sveriges Radio.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Введение вакцины

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Отмечается, что такое щедрое предложение распространяется только на ковид-вакцину производства компании Moderna.

«Основанием для принятия такого решения является то, что у нас есть много вакцин Moderna и что мы по-прежнему осторожны, чтобы оптимально использовать каждую имеющуюся у нас дозу вакцины», — говорится в пресс-релизе администрации лена Уппсала.

Сообщается, что сейчас в Уппсале могут записаться на прием порядка 5 000 граждан.