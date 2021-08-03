Москва, 3 августа, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Среди пациентов, которые попадают в больницы с коронавирусной инфекцией, более 98% не проходили вакцинацию. Об этом министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил 3 августа журналистам.

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«Более 98% поступающих на госпитализацию пациентов — это невакцинированные пациенты», — сказал министр.

По словам Мурашко, такой показатель указывает на эффективность вакцинации. Препараты защищают и спасают людей, добавил он.

Глава Минздрава добавил, что лечиться от COVID-19 нужно с первого дня, промедление будет опасно для жизни. Более 90% заболевших не прививались. В возрастной категории вакцинировать нужно практически всех.

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