Тверь, 3 августа, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Состояние пострадавших в результате непогоды в Тверской области опасений у медиков не вызывает. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе правительства региона по итогам заседания комиссии по ликвидации последствий стихии, которое провёл губернатор Игорь Руденя. Оказание медицинской помощи пострадавшим находится под контролем регионального минздрава, по поручению губернатора.

Пресс-служба правительства Тверской области Устранение последствий урагана в Тверской области

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«Потребовалось привлечение санитарной авиации МЧС России. Экипаж вертолёта Ми-8 с бригадой врачей 2 августа совершил вылет в ЦРБ Андреапольского муниципального округа для оказания неотложной помощи и последующей транспортировки пациентов в Тверь. По информации медиков, состояние пострадавших средней тяжести, угрозы жизни нет», — сообщили в пресс-службе.

В районах, где дома получили наибольшие повреждения, на данный момент также дежурит бригада скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ГУ МЧС по Тверской области, в результате урагана 2 августа в городе Андреаполь и Осташковском городском округе пострадали 11 человек. Отметим, что губернатор Игорь Руденя дал поручение оперативно закупить жильё для жителей, чьи дома получили повреждения из-за непогоды.