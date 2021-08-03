Токио, 3 августа, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Сборная США по баскетболу одержала победу над командой Испании в матче ¼ финала олимпийского турнира в Токио. Встреча завершилась со счётом 95:81.

Keith Allison Кевин Дюрант

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Самым результативным игроком матча стал защитник сборной Испании Рики Рубио, который набрал 38 очков. В составе сборной США наибольшую результативность показал Кевин Дюрант, на счету которого 29 очков.

В полуфинале американцы сыграют с победителем матча между сборными Австралии и Аргентины.