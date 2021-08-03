Вашингтон, 3 августа, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах ещё двое полицейских, обеспечивавших порядок по время штурма здания Капитолия в январе 2021 года, покончили жизнь самоубийством. Так, 44-летний Гюнтер Хашида был найден мёртвым дома 29 июля. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на полицейский департамент Вашингтона.

(сс) Tyler Merbler Штурм Капитолия

Читайте также: Двое полицейских в США покончили с собой после штурма Капитолия — WP

Известно, что у сотрудника правоохранительного ведомства, который работал в полиции с 2002 года, остались жена и трое детей.

Ещё один трагический случай произошёл 10 июля. Счёты с жизнь счёл офицер Кайл Дефрейтаг, приписанный к подразделению Пятого округа. Он служил в полицейском управлении с ноября 2016 года.

«Таким образом он отреагировал на события, произошедшие в Капитолии в январе», — пояснила мать погибшего офицера, слова которой передаёт телеканал FOX5.

Как сообщало ИА REGNUM, в США после произошедших 6 января на территории Капитолия беспорядков двое полицейских покончили с собой. 9 января счёты с жизнью свёл 51-летний полицейский из США Ховард Либенгуд, являвшийся свидетелем штурма в Вашингтоне. Вторым покончившим с собой 15 января стал полицейский Джеффри Смит, до этого 12 лет проработавший в патрульной службе.