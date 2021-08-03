Донецк, 3 августа, 2021, 12:16 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 353 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил 3 августа сообщает минздрав ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 2 августа проведено 951 исследование, из них выявлен 291 случай (заражения коронавирусом) <…> и у 62 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 48 512.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР составляет 3635.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в республике от нового заболевания вылечились 40 409 человек, еще 4468 пациентов находятся на лечении (стационарном и амбулаторном).

Отметим, сутками ранее в ДНР исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке.