Курск, 3 августа, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Курской области по состоянию на 3 августа зарегистрировано 1110 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За последние сутки подтверждено восемь смертей от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

Выписаны после выздоровления были 43 тыс. 857 пациентов, в том числе 134 — за последние сутки.