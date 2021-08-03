Стокгольм, 3 августа, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Проведение большей части исследований, не связанных с коронавирусом SARS-CoV-2, было остановлено во время пандемии в Швеции. Теперь исследователи предупреждают, что важные результаты исследований, которые могут спасти жизни, будут получены еще не скоро. Об этом 3 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Ученые

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«Для исследований в области функционирования сердечно-сосудистой системы это полтора года, которые мы потеряли», — завил в интервью SVT исследователь из Каролинского института (Стокгольм) Томас Йернберг.

«Отложены важные исследовательские проекты в области рака, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом, можно сказать, что в настоящее время существуют серьезные задержки по данному типу исследований», — рассказала журналистам заместитель ректора Уппсальского университета Ева Тиенсуу Янсон.