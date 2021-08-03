Курск, 3 августа, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В Курской области 3 августа зарегистрировано 186 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на четыре меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

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Всего в регионе было выявлено 47 тыс. 17 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 43 тыс. 867 пациентов, в том числе 134 — за последние сутки.