Стокгольм, 3 августа, 2021, 12:03 — ИА Регнум. 3 августа Агентство общественного здравоохранения объявило, что большинству населения Швеции будет предложена третья доза вакцины от COVID-19 в 2022 году. Но уже этой осенью люди, входящие в группу риска, смогут привиться третьим компонентом. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Третья доза будет предложена «большей части» населения, сообщается на сайте ведомства.

«Но охват населения в настоящее время неясен и зависит, среди прочего, от возможных новых вариантов коронавируса и данных различных исследований о защитном эффекте вакцин с течением времени», — говорится на сайте ведомства.

Ревакцинацию третьей дозой этой осенью смогут пройти постояльцы домов престарелых, лица старше 80 лет, а также люди с сильно ослабленной иммунной системой.