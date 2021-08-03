«Крым никогда не будет русской территорией» — Зеленский
Киев, 3 августа, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Крым и Донбасс обязательно вновь станут украинской территорией. Об этом 3 августа в эфире телеканала «Дом» заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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Зеленский подчеркнул, что для российских граждан Крым и Донбасс — это «чужая территория», она никогда не будет «русской». Захваченные украинские земли вернутся в состав Украины.
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По его словам, это невозможно, «да хоть перепишите историю» или сотрите вовсе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Владимир Зеленский призвал Россию «навсегда забыть о том, что Украина забудет о Крыме». Он подчеркнул, что Украина не будет поднимать вопрос Крыма только в единственном случае — «если будет поднимать в Крыму украинский флаг».