Сеул, 3 августа, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Два случая заражения штаммом коронавируса «Дельта плюс» впервые выявлены в Южной Корее. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

По их словам, штамм «Дельта плюс» был выявлен у мужчины в возрасте старше 40 лет, который не выезжал в последнее время за границу, а также у человека, приехавшего из-за рубежа.

Согласно выводам специалистов вариант штамма коронавируса «Дельта плюс» (B.1.617.2.1 или AY.1) является более заразным, легче связывается с рецепторами клеток легких и устойчив перед моноклональными антителами, которые вводят внутривенно для нейтрализации вируса.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1202 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 202 203.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили свыше 1200 носителей коронавируса