Москва, 3 августа, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Институт биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН занимается проблемой лесных пожаров с 70-х годов XX века и продолжает это делать в настоящее время, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН (Якутия) д. б. н Александр Исаев.

14.mchs.gov.ru Тушение лесного пожара. Якутия

«Еще под руководством И. П. Щербакова велись работы по пожарной ситуации и исследования в лесах юго-западной Якутии, в частности в окрестностях села Кочегарова. Выжигались площади леса, смотрели характер распространения огня, что происходит, как горит лес и т. д.

То есть исследования лесных пожаров имеют определенную историю. Научно-исследовательские работы по лесным пожарам были и сейчас очень востребованы.

Начинались исследования как инициативные, потом были поддержаны республиканской программой, а потом финансирование этих работ прекратилось. Но тем не менее институт продолжает заниматься изучением пожарной ситуации в Якутии.

Институт биологических проблем криолитозоны плотно работает с такими структурами, как Институт космофизических исследований и аэрономии. Он занимается проблемами возможности дистанционного зондирования с точки зрения регистрации лесных пожаров, их распространением и изучением.

Но в настоящий момент в основном эти исследования проводятся на инициативной основе, без финансирования, без должного внимания со стороны государственных структур.

Но по крайней мере госструктуры в области охраны природы и лесного хозяйства готовы к диалогу, всегда консультируются со специалистами института, мы находим с ними общий язык по некоторым проблемам. Но проблема такая же — отсутствие финансирования.

С точки зрения лесопожарной обстановки в Якутии в настоящее время в 2021 году аномально жаркое лето. Но, в принципе, ситуация с погодой в республике почти всегда такая.

Апрель, май, июнь, июль — это обычно засушливый период, когда очень мало осадков, в некоторые годы вообще не бывает осадков. Как, например, в этом году практически нет осадков. В связи с этим разгораются лесные пожары. Их просто невозможно вовремя обнаружить и потушить.

С одной стороны, с точки зрения природных ресурсов Якутия, конечно, характеризуется тем, что в республике очень засушливое лето, очень сухое. С другой стороны, в лесу всегда есть горючие материалы, есть чему гореть.

Ежегодно 3−5 тонн ветоши, веток и деревьев попадает под полог леса, и это не успевает перегнить в летний период, потому что лето сухое. Упавшая листва накапливается. В связи с этим, когда есть чему гореть, тогда лесной пожар практически неизбежен.

Наши исследования показали, что начиная с плейстоцена лесопожарная обстановка в Якутии всегда достаточно сложная. Она сопровождает республику давным давно, в том числе и лесные породы, в первую очередь местную лиственницу, которая занимает 90% всех лесов Якутии.

Конечно, с точки возгорания регионы разные. Есть районы, где достаточно влажный климат, — в горах или на севере республики. Но в 2019 — 2020 годах из-за жаркого лета там горела тундра, хотя не должна гореть, потому что она бывает достаточно наводнена и гореть нечему. А когда влажности не было, весь мох высох, он и был проводником горения. В эти годы сгорели огромные площади в арктической части Якутии.

В 2021 году горит среднетаёжная Якутия — это тайга, бассейны реки Лена, Вилюйск. Лесные пожары связаны с жарой. Но всё списывать на погоду не стоит, потому что человек может сделать так, чтобы леса были более устойчивы к лесным пожарам.

Нужно проводить массовые санитарные рубки погибшего леса, убирать валежник, засохшие сучья, ветки, которые являются проводником горения.

В Якутии сгорело много лесов, но они уже приспособились, адаптировались к пожарам. Даже в науке есть такое странное утверждение, и оно обосновано тем, что без лесных пожаров в Якутии не было бы тайги, как ни странно это звучит. Почему?

Потому что наши древесные породы, в первую очередь лиственница, не любят своих деток. Под пологом лиственничного леса не могут появиться новые поросли деревьев.

Для того, чтобы они появились, необходимо, чтобы подстилка была нарушена до минерального горизонта. А очистку очень плотного леса (чащи), к сожалению, могут позволить сделать только лесные пожары. Это и есть приспособительное свойство наших древесных пород к периодически возникающим лесным.

Если просто на подстилку попадут семена деревьев, они не найдут влаги, потому что подстилка вся сухая, семена погибают. Если семена попадут на минеральный горизонт, прямо на почву, то шанс закрепиться у деревьев имеется.

Поэтому тысячелетиями выработалось такое адаптивное свойство деревьев — быстро заселять нарушенные пожаром земли. Мы часто их называем пионерными растениями. Такими пионерами являются и сосна, и берёза, и лиственница — три основные древесные породы приспособились к лесным пожарам.

Особенностью лесов в Якутии является то, что деверья очищаются достаточно хорошо от нижних веток. А если их нет, то невысокий огонь не доходит до верхушек. Вероятность того, что лес сгорит, минимальная.

Деревья во время пожаров пытаются остаться живыми. В Якутии очень высокая живучесть деревьев. Обнаруживаются такие деревья, на которых есть отметины до 15 лесных пожаров, но они выжили.

Избежать лесных пожаров — это утопия в погодных условиях Якутии. Лесные пожары были, есть и, к сожалению, будут, потому что вся история нашей экосистемы, нашего лесного биома связана с лесными пожарами. В связи с этим задача — уменьшить риск возникновения и распространения пожара.

Для этого необходимо правильно не только тушить пожары, но прогнозировать эти возгорания, места, где они могут возникнуть. А также наиболее важно проводить профилактику лесных пожаров — санитарные рубки сухих деревьев, сбор валежника. Потому что здоровый лес более устойчив к воздействию огня, он сопротивляется.

От умения вести профилактику, проводить работы по более точному прогнозированию, по тушению пожаров зависит будущее нашей лесной Республики Саха», — высказал мнение Александр Исаев.

Как сообщало ИА REGNUM, к селу Кылайы Усть-Алданского района Якутии вплотную подошёл верховой пожар. Жители поселения эвакуированы.

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