Санкт-Петербург, 3 августа, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В Ленинградской области за последние сутки лабораторно подтверждено 236 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщили 3 августа в оперативном штабе. Это на один случай больше, чем было выявлено днем ранее.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки в отделении реанимации

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По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, наибольшее число новых случав за минувшие сутки в статистику дали города Всеволожск, Гатчина (по 11), Выборг (девять), Светогорск, Мурино, Кингисепп, Кириши, Кудрово (по восемь), Тихвин (семь), Сланцы, Волхов (по пять).

Текущий показатель суточной выявляемости коронавируса держится в Ленобласти примерно на одном уровне с 11 июля.

За последние сутки в Ленобласти зарегистрировано еще 12 летальных исходов от COVID-19 — это на два случая меньше, чем было зафиксировано днем ранее.

Всего в Ленинградской области за время пандемии подтверждено 56 798 случаев заражения, из числа заболевших выздоровели 47 407 человек, в том числе 79 пациентов выписаны за последние сутки. От COVID-19 в Ленобласти скончались 2135 человек.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти, в настоящий момент в стационарах региона развернуто 1944 койки для пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией, из них свободны 588 койки (30,25%). Отметим, что за минувшие сутки в регионе было возвращено к штатному режиму работы еще сто коек, а всего с середины июля — 915 ковидных коек.