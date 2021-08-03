Токио, 3 августа, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) начал расследование по ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской на Олимпийских играх в Токио. Об этом 3 августа заявил глава пресс-службы МОК Марк Адамс.

Ольга Шклярова ИА REGNUM МОК

«Формальное расследование инцидента с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской будет начато 3 августа, — сказал Адамс на пресс-конференции. — МОК ожидает отчёта от национального олимпийского комитета Белоруссии. Нам нужно разобраться во всём».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил, что тренерский штаб белорусской сборной по лёгкой атлетике решил отправить Кристину Тимановскую из Токио, где проходит Олимпиада, на родину из-за её эмоционально-психологического состояния.

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Ранее спортсменка раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4×400 м на Олимпийских играх в Токио.

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