Москва, 3 августа, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве за последние сутки выросло на 1952 и достигло 1 513 892. Об этом 3 августа сообщили в оперативном штабе столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким низким суточный прирост в столице не был с 28 апреля. Днём ранее в городе выявили 3330 новых случаев заражения вирусом.

«За сутки госпитализированы 1030 человек, скончался 71 пациент», — рассказали в штабе.

Аппараты ИВЛ поддерживают жизни 479 москвичей.

Всего в России за сутки выявили 22 010 новых случаев заражения коронавируса во всех регионах.