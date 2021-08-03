Воронеж, 3 августа, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждён 481 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 3 августа. Накануне, 2 августа, было зарегистрировано 483 новых случая.

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Выздоровевшими после коронавируса за последние 24 часа признаны 288 воронежцев. За тот же период зарегистрирована смерть 25 пациентов с подтверждённым диагнозом коронавирус.

Всего в Воронежской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 105 467 человек, выздоровели из них 97 030 пациентов, скончались 4 430 человек.