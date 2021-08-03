Анталья, Турция, 3 августа, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В настоящее время все российские граждане, пострадавшие в автоаварии в Манавгате (провинция Анталья), продолжают находиться под наблюдением врачей в местных больницах. Об этом ИА REGNUM сообщили в генеральном консульстве России в Анталье.

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«В тяжёлом состоянии остаются четыре пациента. Они прооперированы и помещены в реанимационное отделение», — уточнили в диппредставительстве.

Остальные российские граждане, получившие травмы и ранения различной степени тяжести, проходят дополнительные исследования. Медики заверили, что их жизням ничего не угрожает.

«В зависимости от медицинских показаний в течение текущего дня по каждому случаю будет приниматься отдельное решение о выписке, амбулаторном лечении или дальнейшей госпитализации», — добавили в генконсульстве.

Также сотрудники дипмиссии во взаимодействии с местными властями, страховой компанией и ритуальной службой занимаются подготовкой документов для репатриации тел погибших на Родину.

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Как сообщало ИА REGNUM, дорожная авария произошла в районе города Манавгат (Анталья) 2 августа. Водитель автобуса, в котором ехали 22 российских туриста, не справился с управлением, транспортное средство опрокинулось. В результате происшествия погибли четверо граждан РФ, ещё 16 пострадали.