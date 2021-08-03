Москва, 3 августа, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за сутки выросло на 22 010, достигнув 6 334 195. Об этом 3 августа сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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Новые случаи заражения обнаружены во всех регионах страны. Лидерами стали Москва (1952), Санкт-Петербург (1910), а также Подмосковье (1540).

По информации штаба, за сутки от ковида скончались 788 жителей России. Общее число смертей с начала пандемии составляет 160 925.

Кроме того, за сутки около 19 тыс. пациентов выздоровели и были выписаны.