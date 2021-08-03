Санкт-Петербург, 3 августа, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Суточная смертность от COVID-19 в Санкт-Петербурге продолжает снижаться: за 2 августа от этой болезни скончались 55 человек, что на пять случаев меньше, чем в предыдущие сутки. Об этом 3 августа сообщили в федеральном оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа Мариинской больницы после выхода из работы с коронавирусными больными

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

Общее число умерших непосредственно от ковида в регионе достигло 19 427 человек.

По новым случаям заражения Петербург продолжает пребывать на плато: за сутки выявлено 1910 случаев, это на четыре инфицированных меньше чем было выявлено в предыдущий день.

За время пандемии всего подтвержден 534 461 случай заражения в Петербурге, выздоровели 508 079 человек, в том числе 1923 — за последние сутки.

За минувшие сутки обследовали на коронавирус 20 299 человек. Обработан 6381 вызов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.