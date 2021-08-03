Нью-Дели, 3 августа, 2021, 11:08 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Индии выявили свыше 30,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 августа сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

India.gov.in Коронавирус в Индии

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 30 549 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 31 726 507.

Также сообщается, что за это же время в Индии от COVID-19 скончались 422 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 425 195.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 38 896 534 человека вылечились от нового заболевания и еще 404 958 находятся в настоящее время на лечении.

Отметим, днем ранее в Индии за сутки выявили 40 134 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.