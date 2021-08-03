Токио, 3 августа, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Участники Олимпийских игр в Токио — это самое проверяемое на COVID-19 сообщество на планете, заявил 3 августа официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

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«Мы стараемся заверить народ Японии в том, что мы делаем все правильно. С июля нами было сделано 500 тыс. тестов. Правда заключается в том, что здесь наиболее тестируемое сообщество в мире», — сказал он на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 1 августа на территории Японии было выявлено 12 342 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии.

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При этом антирекорд по числу выявленных заразившихся коронавирусом в Японии трижды обновлялся на минувшей неделе. Так, 28 июля в стране выявили 9 576 случаев заражения SARS-CoV-2, 29 июля — 10 699 и 30 июля — 10 743.