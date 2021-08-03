Москва, 3 августа, 2021, 11:06 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 22 010 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 6 334 195.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 788 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 160 925.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 5 659 746 человек вылечились от нового заболевания, 18 963 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было выявлено 23 508 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.