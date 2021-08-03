Санкт-Петербург, 3 августа, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Федеральные медицинские учреждения в Санкт-Петербурге, перепрофилированные из-за сложной эпидемиологической ситуации на прием пациентов с коронавирусной инфекцией, могут вернуться к штатному режиму работы к концу августа. Об этом 3 августа в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

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Всего в городе развернуто около 8 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, часть из них в Первом медицинский университет им. Павлова, Национальном Медицинском Исследовательском Центре им. В. А. Алмазова, Северо-Западном государственном университете им. Мечникова, Военно-медицинской академии им. Кирова, НИИ фтизиопульмонологии, Северо-западном окружном научно-клиническом центре им. Соколова и в 442-ом окружном военном клиническом госпитале.

«Планируем к концу августа все федеральные медицинские организации вернуть к обычному режиму работы. У нас ежедневно осуществляется мониторинг числа свободных коек в инфекционных больницах, поэтому мы при благоприятном течении эпидситуации, уменьшении нагрузки на стационары естественно будем в опережающем темпе выводить их в обычный режим работы», — пояснил Лисовец.

Также чиновник заметил, что к плановой работе возвращаются и городские стационары, в том числе и крупные, такие как Мариинская больница, клиническая больница №2, а также больница Святителя Луки. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время планируется вернуть к штатной работе и новый корпус Госпиталя ветеранов войн на Народной улице.

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