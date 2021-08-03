Ухань, Китай, 3 августа, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Власти Китая приняли решение в экстренном порядке проверить всех жителей Уханя на COVID-19. Об этом 3 августа заявил замгенсекретаря администрации города Ли Тао.

Gov.cn Палата интенсивной терапии в госпитале Ухани

«Мы приступаем к экстренному тестированию всех жителей на коронавирус, — сказал Тао на пресс-конференции. — Планируем завершить его в кратчайшие сроки и будем действовать максимально быстро».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ухане выявили семи новых случаев заражения COVID-19 в городе. Все заразившиеся, согласно данным властей, рабочие, которые приехали из других регионов КНР. В целом по стране в последнее время был зафиксирован 61 случай заражения коронавируса.

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Ранее представители конгресса Соединённых Штатов от Республиканской партии провели расследование на тему происхождения коронавирус и сделали вывод, что пандемия произошла в результате утечки SARC-CoV-2 из Уханьского института вирусологии.

Как говорится в документе, уханьская лаборатория проводила исследования «мутаций с приобретением функции», при этом работы осуществлялись в «в небезопасных условиях».