Симферополь, 3 августа, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждено 368 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 3 августа. Накануне, 2 августа, сообщалось о 373 новых заразившихся.

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За последние сутки выздоровевшими после ковида признаны 190 человек. Сразу 14 пациентов включены в статистику смертности.

Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 60 945 носителей коронавируса, выздоровели 51 107 человек, скончались 1 793 крымчанина. На 3 августа в стационарах Крыма с ковидом и пневмонией находятся 3 295 пациентов, дома лечатся уже 4 812 человек.