Санкт-Петербург, 3 августа, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В Ленинградской области лишь у 1,2% прошедших вакцинацию жителей зафиксировали коронавирус, при этом на реанимационных койках нет ни одного человека, ранее сделавшего прививку, сообщили 3 августа в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленинградской области.

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Как правило, у привитых заболевших наблюдается легкое и бессимптомное течение болезни, почти все они лечатся амбулаторно.

«В области растет количество повторно привитых жителей ― на сегодня их 1549 человек, — добавили в ведомстве. — Напомним, повторную вакцинацию могут пройти те, кто сделал прививку шесть месяцев назад и более».

По данным на 2 августа, в Ленинградской области привито 429 191 человек, из них оба компонента получили 311 161 человек.

Напомним, пройти вакцинацию от коронавируса в регионе можно в 111 пунктах. Записаться на прививку можно в регистратуре поликлиники по месту жительства, а также на «Госуслугах». После вакцинации пациенты получают сертификат, подтверждающий факт прививки. Всего с начала вакцинации в Ленинградскую область поставлено 529 176 комплектов вакцины, в настоящий момент в пунктах вакцинации находится почти 100 тыс. доз.