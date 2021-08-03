Тбилиси, 3 августа, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 43 932 исследований на SARS-CoV-2 выявили 4827 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 3 августа обнародовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 428 670 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 388 893 победили инфекцию, в том числе 1895 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 5910 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 34 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6045 пациентов, в оборудованных гостиницах — 2173.

Днём ранее в Грузии в ходе 20 661 исследований выявили 1655 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 2286 человек.

Стоит отметить, что 4827 новых случаев заражения коронавирусом в сутки для Грузии является «рекордом» с начала декабря 2020 года, когда в стране был пик третьей волны пандемии. 32 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19 является максимумом с начала января 2021 года.