Москва, 3 августа, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Сегодня, 3 августа, российская валюта на утренних торгах демонстрирует нейтральную динамику, прибавляя 0,12% и ожидая возможности для того, чтобы отыграть накапливающийся негатив на внешних рынках, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«2 августа цены на нефть снизилась на 3,0%, на сегодняшних торгах падение продолжается. Котировки потеряли еще 0,4% и под влиянием негативных макроэкономических данных по промышленному сектору из Китая, и продолжают снижаться в направлении отметки $71,50 за баррель Brent.

К ухудшению конъюнктуры на нефтяном рынке добавляется усиление негативных настроений на фондовых площадках. Американские фондовые индексы преимущественно закрылись в красной зоне. Сегодня в Азии распродажи продолжились, японский Nikkei 225 потерял 0,6%, индекс гонконгской фондовой биржи Hang Seng снизился на 0,25%.

При этом к опасениям относительно нового штамма коронавируса «дельта» и рисков замедления роста мировой экономики, добавляются страхи из-за ужесточения регулирования еще одной отрасли в китайской экономики — онлайн-гейминга, который в проправительственной газете назвали «опиумом для ума».

Европейские фондовые индексы пока балансируют на около нулевых значениях. Однако с учетом уже накопленного негатива, скорее всего, к середине дня и они уйдут в красную зону, оказывая давление и на российские фондовые индексы, которые к текущему моменту снижаются на 0,2−0,3% и на российский рубль, который будет вынужден вернуться к более объективному значению в 73,50 за доллар США», — считает эксперт.

Читайте также: Курс доллара стабилен около 73 рублей