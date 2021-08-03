Санкт-Петербург, 3 августа, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В Ленинградской области в ближайшие часы ожидается ухудшение погоды в виде грозы с кратковременным усилением ветра 15−18 м/с, сообщили 3 августа в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

Алексей Яковлев Дождь

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С 12:00—15:00 мск 3 августа местами на территории Ленинградской области ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра 15−18 м/с.

«Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» днем 3 августа в большинстве районов области кратковременные дожди», — говорится в сообщении.