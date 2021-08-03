Канберра, 3 августа, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая 3 августа в эфире телеканала Nine News, отказался от планов Лейбористской партии раздать каждому привитому гражданину по 300 австралийских долларов ($220). Однако Моррисон не стал отказываться от проведения лотереи для стимулирования людей записаться на получение прививки от COVID-19. Об этом сообщил новостной портал News.com.au.

Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США Деньги! Деньги! Деньги!

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Премьер-министр Моррисон предупредил, что он не собирается «расплачиваться с людьми» за то, что те согласились пройти вакцинацию. Однако он не стал отказываться от идеи проведения лотереи среди привитых:

«Я думаю, что есть большая разница между этими предложениями, большая разница, а не только чисто финансовая».

Моррисон также отверг идею «нет прививки, нет денег» для родителей, которые получают пособия по уходу за ребенком и до сих пор не привились или отказались это сделать.