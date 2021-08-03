Канберра, 3 августа, 2021, 10:23 — ИА Регнум. С 9 августа в Австралии более 220 000 детей из группы риска в возрасте 12−15 лет будут иметь право на вакцинацию от COVID-19 препаратом Pfizer. Разрешение поступило от Австралийской технической консультативной группы по иммунизации. Об этом 3 августа сообщил телеканал Nine News.

Вакцинация

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Отмечается, что к детям, находящимся в группе риска, относятся лица 12−15 лет, страдающие от астмы, диабета и ожирения. В их число также войдут представители коренных народов Австралии, жители островов Торресова пролива, а также жители отдаленных общин.

В свою очередь министр здравоохранения Австралии Грег Хант в ходе пресс-конференции отметил, что правительство приняло эти рекомендации, которые охватят порядка 220 000 детей, и ожидает рекомендаций для других детей в возрасте от 12 до 15 лет «в ближайшие месяцы».

«Я бы посоветовал всем родителям, у которых есть ребенок с заболеванием или ослабленным иммунитетом, записать его на вакцинацию», — заявил Хант.