Канберра, 3 августа, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отверг предложение оппозиции стимулировать граждан пройти вакцинацию от COVID-19, предложив им денежные выплаты. Об этом он заявил в эфире телеканала Nine News 3 августа.

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«Это плохая идея. Предложение лидера оппозиции является … оскорблением австралийцев», — отметил Моррисон.

Ранее лидер Лейбористов Энтони Альбаниз предложил раздать каждому вакцинированному по 300 австралийских долларов ($220).

«Это настоящее оскорбление — предположить, что они не будут вакцинироваться, если не будут получать за это наличные. Это оскорбление для каждого австралийца, тех 80% австралийцев пожилого возраста, которые пошли и засучили рукава — им не нужны были никакие для этого деньги», — заявил Моррисон.