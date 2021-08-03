Токио, 3 августа, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Японии не стало вдаваться подробности по ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской и предоставлять информацию о дате вылета спортсменки из Токио в Польшу. Также в ведомстве не раскрывают и другие, касающиеся её перемещений.

geralt Япония

Следите за развитием событий в трансляции: «Вопреки пандемии: Олимпиада в Токио — все новости»

«Мы не намерены предоставлять какие-либо другие детали, исходя из текущей ситуации», — заявил 3 августа на пресс-конференции министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

По словам главы МИД, ведомство находится в постоянном контакте с заинтересованными сторонами. Мотэги добавил, что Тимановская «запросила убежище в третьей стране и сейчас находится в безопасном месте».

Ранее по теме: Посольство Белоруссии запросило у Японии информацию о Тимановской

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил, что тренерский штаб белорусской сборной по лёгкой атлетике решил отправить Кристину Тимановскую из Токио, где проходит Олимпиада, на родину из-за её эмоционально-психологического состояния. Ранее спортсменка раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4×400 м на Олимпийских играх в Токио.

Читайте также: Белорусская спортсменка Тимановская находится в безопасности — МИД Японии

Позднее легкоатлетка заявила, что её пытаются вывезти из Токио без согласия и попросила помощи у Международного олимпийского комитета. 2 августа она получила гуманитарную визу Польши.