Подгорица, 3 августа, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В Черногории наибольшее количество случаев заражения коронавирусом на десять тысяч жителей зарегистрировано в приморском городе Будве.

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В Будве было зарегистрировано 157 зараженных на десять тысяч жителей, в Которе — 66, в Цетине — 53, и в Тивате — 52.

В Херцег-Нови было зарегистрировано 39 пациентов на десять тысяч жителей, в Баре — 30.

Эта ставка рассчитывается на основе количества жителей в муниципалитетах и не учитывает количество приезжих туристов в этих городах.