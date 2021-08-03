Сидней, Австралия, 3 августа, 2021, 10:19 — ИА Регнум. За последние сутки в Новом Южном Уэльсе (юго-восток Австралии) выявили 199 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Комментируя развитие ситуации с распространением коронавируса, премьер-министр штата Глэдис Бережиклян в ходе пресс-конференции отметила, что она не знает, будет ли число носителей вируса снижаться или расти. Об этом 3 августа сообщил телеканал Nine News.

Сидней

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«Мы не знаем, пережили ли мы худшее или нет с точки зрения этих чисел, и в этом наша проблема … Мы не знаем, достигли ли мы пика или будет еще хуже», — призналась Бережиклян.

В настоящее время на территории восьми районов самоуправления Большого Сиднея действуют самые жесткие в штате ограничения. По словам Бережиклян, гражданам рекомендуется избегать их посещения.

«Если вы живете в пригороде, примыкающем к этим восьми районам местного самоуправления, будьте особенно осторожны … Не посещайте эти восемь районов самоуправления без крайней необходимости», — заявила премьер-министр штата.