Москва, 3 августа, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В России есть регионы, где даже в условиях засухи и суровых природных условий практически не бывает пожаров. О причине этого феномена корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор Института лесоведения РАН Андрей Сирин. По его словам, вакцинация от лесных пожаров тоже существует:

Cap.ru Лесной пожар в Заволжье

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»Если говорить шире, почему-то Белоруссия не горит, Финляндия не горит, а мы рядом — горим. Возникает вопрос — почему? Тушение лесов с воздуха — это крайняя мера. Основной инструмент для тушения пожаров — гораздо более важный — это обычная лопата и ранцевый набор. По идее, пожар должен быть обнаружен, локализован и ликвидирован в первые часы. Это если мы говорим о населённых регионах страны.

Эти пожары имеют последствия на порядки больше, чем даже миллионы гектаров где-то в удалённых регионах. Они прежде всего возникают из-за антропогенного фактора и второе — они не обнаруживаются в первые часы. Это примерно то же самое, что и с заболеваниями. Сейчас врачи, рискуя собой, спасают больных с COVID-19. Но если бы было больше понимания этого вопроса, люди чётче соблюдали бы санитарный режим, это в значительной мере помогло бы решению проблемы. С лесными пожарами — полная аналогия.

В Татарстане и Московской области лесные пожары — редкость с 2010 года, хотя соседние регионы горят. Вот с этого времени и население, и территории получили своего рода вакцинацию. Причина именно в этом — в общем понимании проблемы. Конечно, люди забывают об этом, но на клеточном уровне память остается».

Напомним, ранее Андрей Сирин отмечал, что из-за меняющегося климата проблемы будут только нарастать, поэтому очень важно погасить существующие пожары и исключить возникновение новых.

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