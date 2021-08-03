Канберра, 3 августа, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Сегодня, 3 августа, в ходе пресс-конференции с участием членов правительства Австралии и премьер-министра страны Скотта Моррисона была представлена модель Института Доэрти, разъясняющая зависимость между охватом вакцинации населения от COVID-19 и снятием ковид-ограничений. В свою очередь казначей Австралии Джош Фриденберг отметил, что локдауны и связанные с ними затраты будут «очень значительными» даже на последнем этапе снятия ограничений. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Используя модель Института Доэрти, ведомство Фриденберга пришло к выводу, что только одна неделя жесткого карантина в различных штатах будет стоить до 3,2 миллиарда австралийских долларов ($2,3 млрд), когда страна вступит в четвертую стадию реализации плана (тогда охват вакцинации населения должен составить не менее 80%).

Другой вывод заключался в том, что стоимость локдаунов будет снижаться, если правительства штатов будут работать над тем, чтобы побороть коронавирус.

«Это точка зрения премьер-министра… Раннее вмешательство, короткие и жесткие локдауны — наиболее экономически эффективный способ борьбы с вирусом. Особенно в настоящее время», — заявил Фриденберг.