Тбилиси, , 10:07 — REGNUM Больше половины участников социологического опроса, проведенного в Грузии, высказались за проведение досрочных парламентских выборов. Об этом свидетельствуют результаты исследования, обнародованного 2 августа грузинским филиалом некоммерческой организации из США «Международный республиканский институт» (IRI).

Парламент Грузии Spartaky

Сообщается, что требование лидеров оппозиции о досрочных выборах в парламент Грузии поддержали 51% опрошенных. Из них 29% сказали, что полностью согласны с этим требованием, а 22% отметили, что в целом поддерживают проведение досрочных выборов.

Категорически против новых выборов в парламент высказались 27% респондентов, а 12% опрошенных сказали, что в целом против этого требования оппозиции. Еще 10% не смогли ответить на вопрос.

Исследование проводилось с 15 по 30 июня. Были опрошены 1,5 тыс. человек. Погрешность оценивается на уровне 2,5%.

Напомним, после завершения выборов в парламент Грузии осенью 2029 года лидеры оппозиционных партий заявили, что итоги голосования были сфальсифицированы, и стали требовать проведения новых выборов. Руководство правящей партии «Грузинская мечта» в апреле 2021 года согласилось на уступки и вязло обязательство объявить досрочные парламентские выборы, если партия выборах в октябре 2021 года в органы местного самоуправления наберёт менее 43% голосов. В июле эта договоренность со стороны «Мечты» была аннулирована.

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